AVELLINO, 25/11/2026 – Il consigliere regionale di Forza Italia e Questore al Personale Livio Petitto ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale Roberto Fico, che detiene la delega alla Sanità, sull’accesso al daraxonrasib per i pazienti campani con tumore al pancreas metastatico. L’iniziativa nasce dal caso di Lisa Scarpa: la nipote ha lanciato il 23 novembre una petizione che in un giorno ha superato le duemila firme e chiede alla Regione Campania di renderle accessibile il farmaco.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, Lisa ha già affrontato oltre cento trattamenti tra

chemioterapia e radioterapia. Il daraxonrasib è stato autorizzato dalla Commissione europea il 16 novembre: nello studio di fase 3 su 500 pazienti la sopravvivenza mediana è stata di 12,4 mesi, contro i 6,7 della chemioterapia. In Italia l’AIFA ha avviato la valutazione su prezzo e rimborsabilità, ma fino ad allora il farmaco resta a carico di chi lo acquista.

«Ho letto l’appello della nipote di Lisa», dichiara Petitto. «Scrive che ogni firma conta. Ha ragione, ma le firme da sole non comprano un farmaco. Lisa ha già fatto più di cento cicli tra chemioterapia e radioterapia. Il daraxonrasib è autorizzato in Europa da otto giorni, e oggi in Campania lo ottiene soltanto chi può pagarlo.»

Nell’interrogazione Petitto chiede alla Giunta se intenda autorizzare le Aziende sanitarie ad

acquistare direttamente il farmaco nell’attesa della decisione dell’AIFA, come ha già fatto la

Lombardia con l’ASST di Lecco per una paziente di Olginate. Chiede inoltre se le Aziende campane abbiano attivato il Fondo AIFA per i farmaci orfani, quanti pazienti campani rientrino nell’indicazione autorizzata e quali centri oncologici la Regione intenda indicare per la prescrizione.

«La Campania è uscita dal piano di rientro e può decidere», prosegue il consigliere. «A Lecco l’Azienda sanitaria ha comprato il farmaco e la paziente ha cominciato la terapia vicino a casa. Vorrei sapere perché a Napoli o ad Avellino dovrebbe andare diversamente. Per le interrogazioni urgenti il Regolamento consente al Presidente Fico di rispondere subito. Mi aspetto che lo faccia, e che alla risposta segua una delibera.»

Petitto chiede infine che la Regione solleciti il Ministero della Salute e l’AIFA, il cui consiglio di amministrazione è convocato per il 14 dicembre, a chiudere al più presto la procedura di

rimborsabilità.