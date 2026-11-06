Truffe WhatsApp a nome della Questura di Avellino: l’allarme della Polizia di Stato

È stato rilevato l’invio di messaggi WhatsApp fraudolenti provenienti dal numero telefonico apparentemente corrispondente alla Questura di Avellino, al fine di trarre in inganno il destinatario ed indurlo, con artifizi e raggiri, al versamento di denaro attraverso un bonifico istantaneo. I messaggi riproducono il logo della Questura, camuffando l’identità del mittente.
Attenzione! La Polizia di Stato non fa richieste di pagamenti o di somme di denaro, in particolare mediante l’esecuzione di bonifici istantanei.
È importante, nel momento in cui viene richiesto un pagamento economico o una somma di denaro, denunciare immediatamente la richiesta alle Forze dell’Ordine.