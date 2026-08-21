Truffe agli anziani, la nuova trappola dei truffatori: siete complice di una rapina in gioielleria

NAPOLI- Una nuova variante della truffa per far cadere gli anziani in trappola, quella scoperta dai Carabinieri di Napoli, con una sceneggiatura simile a quella messa in atto fino ad oggi ma con piccola variazione sul tema. La telefonata del finto maresciallo che racconta di una rapina in gioielleria. I malviventi sono stati arrestati ma uno di loro, durante la confessione, ha fatto il nome dell’anziana persona nel mirino dei truffatori. E’ una loro complice. Il maresciallo chiede soldi e oro per risolvere la questione giudiziaria e poi si assicura che la donna sia sola in casa: _“Signora mi deve giurare che lei è in casa da sola, mi dica la verità e si ricordi che lei è sotto giuramento, mi ripeta “lo giuro”._

In 5 minuti sarebbe arrivato un collega per recuperare tutto, per verificare che gioielli e denaro non fossero il frutto della rapina.

Per fortuna questa nuova sceneggiatura preparata dai truffatori non ha sortito effetto, anche perché la figlia dell’83enne ha compreso cosa stesse accadendo e ha avvisato i carabinieri, quelli della stazione di Piano di Sorrento. Arrivano sul posto con la vittima ancora in linea con il telefonista. La lasciano organizzare l’incontro e aspettano.A suonare alla porta il 34enne che finisce in manette ancora prima di capire chi avesse aperto.