«Voi che avete maggior dimestichezza con i dispositivi tecnologici e avete riflessi pronti – afferma Marcantonio Spera – potete aiutare le vostre persone care, i vostri nonni, i vostri zii, a non cadere nei raggiri dei malintenzionati ripresi intensamente in questi giorni anche sul nostro territorio.

Spesso questi truffatori sfruttano proprio l’affetto che gli anziani nutrono per voi e per la famiglia, toccano il tasto debole ed emotivo, la paura che siate in difficoltà, per farsi consegnare soldi, gioielli o dati sensibili.

Voi potete mettere in guardia le vostre persone fragili, spiegare loro che le Forze dell’ordine non chiedono mai soldi, quindi se lo fanno sono finti carabinieri. Stessa cosa se si presenta un presunto tecnico di una qualche fornitura domestica, diffidare sempre.

Se poi l’approccio per il tentativo di truffa è telefonico dovete fargli capire che devono sganciarsi in fretta dalla telefonata per poter contattare uno di voi, un familiare di fiducia per una verifica e poi il 112.

Le Poste, come le Banche non chiedono mai attraverso il telefono, le mail o le chat social, codici personali o l’IBAN quindi si tratta sempre di tentativi di frode.

Ritengo che in questo momento tutti noi dobbiamo aiutare le Forze dell’ordine, da qui il mio appello a voi ragazzi per una sorta di campagna di sensibilizzazione. Uniamo le forze e portiamo avanti insieme questa battaglia contro i malfattori».

Può essere molto utile consultare il sito ufficiale dei Carabinieri dove vi sono i tentativi di truffa più diffusi e come difendersi, magari leggete questo vademecum insieme ai vostri nonni quando andate a trovarli:

https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/pillole-di-prevenzione/contro-le-truffe