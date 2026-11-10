Truffe agli anziani, i consigli utili dell’ufficiale dell’Arma per non cadere in trappola

AVELLINO- Alcune indicazioni utili per evitare le truffe. Quelle che il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Avellino, il capitano Alessandro De Palma ha fornito nel corso dell’incontro a Palazzo di Citta’ per la presentazione del progetto di comunicazione rivolta al contrasto alle truffe ai danni degli anziani. L’ufficiale dell’Arma ha voluto ricordare come le 67 stazioni della Benemerita irpina siano impegnate da un punto di vista preventivo a cercare di evitare la realizzazione di questi fenomeni e da tempo impegnate in una sensibilizzazione rivolta proprio alle persone vulnerabili in tutta la provincia di Avellino . “Da diversi anni giriamo in tutto il territorio, in tutti i luoghi dove è possibile interagire con le persone di una certa età, come le parrocchie e i centri per anziani, proprio per dare una serie di consigli pratici per l’uso utili a evitare di cascare in questi tranelli”. E ha anche rappresentato quali sono. A partire da quello che non e’ possibile mai che accada.

LE FORZE DELL’ORDINE MAI A CASA VOSTRA IN BORGHESE

“Innanzitutto- ha spiegato il capitano De Palma- non esisterà mai che le forze dell’ordine si presentano presso le vostre abitazioni in buchese. Nel senso che i servizi in borghese sono spesso finalizzati ad attività di polizia giudiziaria contro delle persone pregiudicate per vari reati.

LE FORZE DELL’ORDINE NON CHIEDONO DENARO

“In secondo luogo è impossibile che vi venga richiesto denaro per risolvere problemi legati alla giustizia o comunque di natura penale, come ad esempio arresto o denuncia da parte dei vostri familiari”.

MANTENERE A TELEFONO I TRUFFATORI

Infine, come esperienza sul campo che ci è capitato anche qui ad Avellino precisamente a Mercogliano, ci è capitato un arresto in flagranza grazie a questa procedura. Nel caso in cui doveste ricevere questo tipo di chiamata, la possibilità di chiamare 112 e intervenire prontamente e se riuscite a mantenere il sangue freddo e mantenere la chiamata attiva. Nel senso che l’attivazione del 112 potrebbe consentire un arresto in flagranza o deferimento in stato di libertà di soggetti che si avvicineranno sotto le vostre abitazioni. Mantenere la chiamata attiva e la comunicazione con il soggetto che in quel momento sta tentando la truffa, questo consentirebbe a noi un intervento nell’immediatezza”

EVITARE LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

“Un altro aspetto fondamentale che vorrei sottolineare è evitare quella che gli esperti del settore definiscono la “vittimizzazione secondaria”, ovvero persone che dopo aver subito la truffa e quindi già essere state vittima la prima volta si ritrovano in secondo luogo doppiamente vittimizzate dalla dallo sconforto di aver subito questo ingente danno economico”. Un aspetto non di scarso rilievo quello che l’ufficiale dell’Arma ha voluto ricordare. “Ecco, il consiglio che capisco sia non molto semplice da applicare è quello di contattarci tempestivamente e consiglio nasce dal fatto che in diverse circostanze ci è capitato di affrontare vittime che non avevano la forza e coraggio, la pazienza di comunicare subito quando è accaduto. Questo purtroppo comporta dei ritardi irrecuperabili nelle indagini, perché capite bene che anche solo pochi minuti dopo la consegna dell’ oro o del denaro, se noi venissimo contattati subito potremmo iniziare un’ indagine che potrebbe portare pure al recupero della refurtiva. Se invece veniamo informati, come ancora troppo spesso accade, a volte anche il mattino seguente, capite bene che ciò che è stato asportato diventa complicato da recuperare”.

EVITARE DI CONSERVARE GROSSE SOMME E ORO IN CASA

“In ultimo” ha concluso il capitano De Palma ” anche questo capisco che nelle abitudini familiari possa essere complicato da porre in essere: evitate quanto più possibile di detenere presso le vostre abitazioni quantitativi di oro o di contanti notevoli. A noi sono capitate spesso delle truffe che comportavano un danno di decine di migliaia di euro che potevano essere evitate se questi questi patrimoni venivano gestiti in maniera. diciamo un pochino più oculata. Ovviamente, come detto già più volte, in caso di minima attivazione chiamate il 112 e sicuramente la pattuglia più vicina del dell’Arma o della Polizia di Stato potrà intervenire o per prevenire la consumazione della truffa o per ragioni immediatezza di indagini in caso di truffa già consumata”. Aerre