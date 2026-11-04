Truffe agli anziani, Avellino corre ai ripari con una campagna. Il Questore Picone: «Dietro i raggiri vere organizzazioni»

Le truffe possono nascondersi nei gesti più comuni della quotidianità: una visita inattesa, una telefonata sospetta o un incontro per strada. È da questa consapevolezza che nasce la nuova campagna di informazione e sensibilizzazione promossa dal Comune di Avellino, che attraverso i propri canali social ha diffuso anche un video con alcuni semplici consigli per prevenire i raggiri e imparare a riconoscere le situazioni di pericolo. Il messaggio dell’amministrazione comunale è chiaro: prudenza e attenzione sono il primo passo per proteggersi. E lo slogan scelto per la campagna sintetizza le principali raccomandazioni: «Fermati. Verifica. Chiedi aiuto».

Un’iniziativa che arriva in un momento in cui il fenomeno continua a destare preoccupazione in Irpinia. Tentativi di truffa sono stati segnalati anche a Grottolella, dove un uomo, fingendosi maresciallo dei Carabinieri, avrebbe tentato di raggirare un anziano. Fortunatamente, la vittima designata non è caduta nel tranello, evitando così di consegnare denaro o altri beni al malintenzionato.

A richiamare l’attenzione sulla diffusione di questo tipo di reati è stato anche il questore di Avellino, Pasquale Picone, intervenuto questa mattina in via Matteotti, nel capoluogo, in occasione delle celebrazioni per il 4 novembre. Il Questore ha annunciato tre arresti, sottolineando il lavoro investigativo portato avanti da tempo e il costante coordinamento con la Procura della Repubblica di Avellino.

«È un’organizzazione su cui stiamo lavorando ormai da tempo. Il coordinamento con la Procura della Repubblica di Avellino è costante. L’invito ai familiari è di prestare particolare attenzione nei confronti degli anziani», ha dichiarato Picone, ricordando l’importanza delle campagne di informazione promosse dalle forze dell’ordine, ma anche della collaborazione dei cittadini. A dimostrazione di quanto possa essere decisiva la tempestività delle segnalazioni, il Questore ha ricordato un recente episodio avvenuto ad Avellino, quando un finanziere, accortosi di una situazione sospetta, ha immediatamente allertato la Polizia di Stato, consentendo l’arresto dell’autore della truffa. Il fenomeno, ha spiegato Picone, si caratterizza per modalità sempre più articolate e per la presenza di vere e proprie organizzazioni. «C’è il finto telefonista, c’è la persona che si presenta a casa e c’è anche un minimo di accertamento preventivo per verificare che l’anziano sia da solo». Una strategia costruita per creare paura e disorientamento, sfruttando la fragilità emotiva delle vittime e inducendole a consegnare denaro e gioielli.

A preoccupare è anche l’abbassamento dell’età media delle persone coinvolte in queste attività criminali. «Purtroppo sì, è così. Il ragazzo dell’altro giorno aveva appena 19 anni», ha evidenziato il Questore. In quel caso, i truffatori avevano inventato una presunta rapina nella quale sarebbe stato coinvolto un familiare dell’anziano, sostenendo che fosse stato lasciato un documento. Una messinscena studiata per generare ansia e convincere la vittima a consegnare contanti e preziosi.

Da qui l’appello alle famiglie: mantenere alta l’attenzione, parlare con gli anziani e spiegare loro che nessun appartenente alle forze dell’ordine è autorizzato a chiedere denaro o gioielli per risolvere presunte emergenze o problemi giudiziari. In caso di telefonate sospette o visite inattese, è fondamentale non consegnare nulla e contattare immediatamente il 112, senza affidarsi ai numeri o ai recapiti forniti dagli interlocutori.

Il Questore ha infine voluto richiamare il valore sociale delle persone più anziane: «Gli anziani rappresentano il nostro futuro. Sembra assurdo quello che sto dicendo, ma l’anziano è la nostra memoria storica. Se noi non preserviamo questa memoria storica, non abbiamo futuro».