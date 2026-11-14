Truffe agli anziani, 10 raggiri sventati tra Baiano e Monteforte: Piantedosi plaude ai Carabinieri

Truffe agli anziani, 10 raggiri sventati tra Baiano e Monteforte: decisivi gli incontri di prevenzione. Il plauso del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Sono 10 i raggiri a danni di anziani sventati tra Baiano e Monteforte Irpino, nell’avellinese, grazie alla costante azione di sensibilizzazione e prevenzione messa in campo dai Carabinieri. Attraverso i numerosi incontri con la cittadinanza, infatti, l’Arma irpina sta contribuendo alla creazione di una vera e propria rete di collaborazione sul territorio. Ed è proprio grazie a questa attività informativa che gli anziani hanno riconosciuto la truffa di un sedicente appartenente alle Forze di polizia che, al telefono, chiedeva loro denaro o gioielli, e hanno prontamente contattato i militari che hanno avviato le indagini”.