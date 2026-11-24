VALLO LAURO- Un altro presunto truffatore di anziani, un falso “maresciallo” che era giunto in casa di una delle vittime portando via oro e contanti scoperto dagli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro al termine delle indagini su una truffa consumata a Pago Vallo Lauro e una tentata nella vicina Lauro. Per il quarantaduenne in trasferta dalla zona vesuviana, la Procura di Avellino ha chiesto ed ottenuto il processo. La richiesta firmata dal pm Antonella Salvatore, discussa davanti al Gup del Tribunale di Avellino Michela Eligiato, che ha rinviato a giudizio davanti al giudice monocratico per il 6 maggio.

LA TRUFFA AI DANNI DI UNA OTTANTENNE DI PAGO VALLO LAURO

E’ la mattina del 16 dicembre 2024 quando una ottantaquattrenne di Pago del Vallo di Lauro viene contattata sul’utenza fissa della sua abitazione. Dall’altro capo del telefono c’è uno dei truffatori, che si finge il nipote e gli riferisce che il padre, ovvero il figlio dell’anziana, si trovava dai Carabinieri ed aveva bisogno urgente`di una somma di 7000 /8000 euro oppure di oggetti preziosi che avrebbe dovuto consegnare ad una persona che si sarebbe presentata presso la sua abitazione

a nome Giovanni, che era Maresciallo dei

Carabinieri. E a casa dell’anziana dopo qualche minuto si era effettivamente presentato il quarantaduenne riconosciuto in fase di indagini dalla stessa vittima. L’anziana gli aveva aperto la cassaforte e gli aveva fatto prelevare direttamente da tutti gli oggetti preziosi per un valore complessivo di oltre 40.000 euro, gli aveva anche consegnato la somma in contanti di 500 euro. Nella stessa mattinata, secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro, lo stesso, in concorso con i telefonisti che non sono stati individuati, avrebbe tentato anche un’altra truffa, questa volta ai danni di un’anziana di Lauro.

TENTATA TRUFFA A LAURO

Il modus operandi molto simile usato anche per la tentata truffa a Lauro. In questo caso pero’ i malviventi usano anche un diversivo per allontanare la figlia dall’ abitazione. Arriva la chiamata sull utenza fissa dell’ abitazione. Dall’altra parte il malvivente, qualificandosi come un Carabiniere gli chiedeva se il marito fosse in casa. La donna gli spiegava che il marifo era in campagna e passava la telefonata alla figlia. Qui scatta il diversivo per allontanare la figlia dalla casa. Il falso carabiniere così gli chiedeva di portare il padre presso il Commissariato di Lauro perché c’ era una situazione urgente da risolvere. In tutta questa fase sempre

rimanendo in contatto telefonico con l`ignoto interlocutore tramite cellulare. Nel

frattempo, avendo ottenuto l’allontanamento della figlia dall’abitazione.

l’anziana rimasta da sola, era stata contattata nuovamente sulla sua utenza. fissa dal.precedente interlocutore che. dopo essersl assicurato dell’allottamento della figlia, gli aveva chiesto una somma di danaro o oggetti preziosi per ritirare la denunzia contro il genero che era stato coinvolto in un incidente stradale nel quale era stata investita una persona anziana. Ma per fortuna a casa era giunta la figlia, che aveva staccato la chiamata, avvisando le forze dell’ordine. Si tratta dell’ennesimo truffatore di anziani scoperto dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro, agli ordini del commissario Gianmarco Galdo. Aerre