Ancora tentativi di truffa telefonica ai danni degli anziani in Irpinia. A Grottolella una coppia di persone anziane, 84 anni lui e 78 anni lei, è stata contattata per ben due volte, a distanza di pochi giorni, da soggetti che hanno utilizzato il classico stratagemma del falso carabiniere.

In entrambi i casi, fortunatamente, i due coniugi non sono caduti nel raggiro, riuscendo a riconoscere il tentativo di truffa. Una circostanza ancora più particolare considerando che la coppia è composta dai genitori di un poliziotto. Segnalazioni di tentativi analoghi arrivano anche da Atripalda, Solofra e dalla vicina Capriglia Irpina, dove l’amministrazione comunale ha lanciato un nuovo avvertimento attraverso i propri canali social: «Anche questa mattina abbiamo ricevuto la segnalazione di una tentata truffa con la telefonata dei falsi carabinieri. Fate attenzione».

Resta alta l’attenzione sul territorio. L’invito ai cittadini, soprattutto alle persone anziane, è quello di non fornire denaro o informazioni personali a sconosciuti al telefono e di contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di telefonate sospette.