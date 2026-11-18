AIELLO DEL SABATO- I Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale degli arrestidomiciiari, con adozione del braccialetto elettronico, emessa nei confronti i un soggetto della provincia di Napoli, ritenuto gravemente indiziato, alo stato delle indagini, del reato di truffa. Le indagini, cordinate da questa Procura e condotte dai Carabinieri della Stazione di iello del Sabato, hanno consentito di raccogliere gravi indizi in ordine al coinvolgimento dellindagato in una truffa commessa nel febbraio scorso, in quel comune, ai danni di una ottantenne del posto a cui venivano asportati denaro contanti e gioielli per un valore totale superiore ad euro centomila. L’episodio sarebbe stato realizzato secondo un analogo modus operandi, ricond ucibile alla tecnica del

“finto carabiniere”. Lla vitima veniva contattat elefonicamente a soggetti che, qualificandosi falsamente come appartenenti alle Forze dell Ordine, prospettavano inesistenti vicende giudiziarie riguardanti loro familiari, inducendole a ritenere necessario consegnare denaro e oggetti preziosi a un sedicente appartenente alle Forze dellOrdine, che si presentava successivamente presso le loro

abitazioni. L’attività investigativa si è sviluppata atraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini estrapolate da

sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, |’analisi dei dati di traffico telefonico e delle celle di aggancio, le individuazioni fotografiche, nonché l’escussione delle persone informate sui fatti. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire la presenza dellindagato nel luogo e nelle fasce temporali coincidenti lľepisodio contestato, consentendo altresi di acquisire ulteriori elementi che,

valutati unitariamente, hanno permesso di delineare un quadro indiziario ritenuto grave e convergente. Il G.I.P., ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e concrete esigenze cautelari, ravvisando in particolare il pericolo di reiterazione di condotte della medesima natura, ha quindi disposto la custodia cautelare degli arresti domiciliari. L’operazione si inserisce nel quadro delle attvità investigative promosse dalla Procura della Repubblica di Avellino e dall’Arma dei Carabinieri per contrastare il fenomeno delle truffe in danno di persone anziane, frequentemente esposte a condotte fraudolente. La misura cautelare è stata disposta in sede di indagini preliminari, awverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione, e lindagato è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva