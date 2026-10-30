Trionfo irpino al Campionato Italiano a Coppie di Pesca alla Trota: De Maino e il Team Advance volano in finale

POTENZA – Una giornata di grande sport e di paesaggi mozzafiato ha animato le sponde del Lago Trota dell’Agri, immerso nella quiete della Val d’Agri e incorniciato dai monti lucani. Le acque limpide che riflettevano il cielo di ottobre e l’atmosfera di sana competitività hanno reso questa prova di semifinale del Campionato Italiano a Coppie di pesca alla trota con esche naturali un vero successo. Organizzata con cura dall’APS Garisti Val d’Agri, la gara ha messo in mostra il livello elevatissimo della disciplina in Italia. Tra le numerose squadre al via, il Team Advance – fondato dall’irpino Gianfranco De Maino, originario di Grottaminarda – si è distinto in modo particolare conquistando ben cinque pass per la fase conclusiva della stagione. Le coppie qualificate sono:

• Del Grosso – Annicchiarico;

• De Maino – De Luca;

• De Vito – Carannante;

• Antonaccio – Lallo;

• Lo Conte – D’Orta.

Un applauso speciale merita il podio assoluto di giornata. La coppia Del Grosso – Annicchiarico ha chiuso al secondo posto, dimostrando tecnica e costanza, mentre Lo Conte – D’Orta ha conquistato il terzo gradino, salendo meritatamente sul podio insieme ai vincitori. Il Lago Trota dell’Agri si è confermato una location di grande fascino: un angolo di natura ancora incontaminata del Sud Italia, capace di regalare emozioni forti sia ai concorrenti sia agli appassionati presenti. La giornata è stata all’insegna della sportività e del rispetto per l’ambiente, valori che caratterizzano da sempre questa specialità.

Le coppie qualificate si ritroveranno il 21 e 22 novembre 2026 al Lago dell’Olmo di Tornaco (Novara). Situato nella pianura piemontese, il bacino – nato da una cava estrattiva e alimentato da risorgive naturali – offre acque cristalline e fresche tutto l’anno, sponde ampie e ben curate e un ambiente tecnico particolarmente stimolante. Nel periodo invernale è famoso per le abbondanti immissioni di trote, comprese quelle di taglia importante, e rappresenta una delle destinazioni più apprezzate dai pescatori sportivi del Nord Italia. Sarà proprio qui, tra le acque del Lago dell’Olmo, che verranno decretati i nuovi Campioni Italiani a Coppie. Un finale di grande interesse, dove tecnica, strategia e un pizzico di fortuna saranno decisive.