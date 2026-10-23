Tribunale, rinforzi nel settore giudicante penale: il giudice De Piano ad Avellino

AVELLINO- Arrivano rinforzi per il settore giudicante penale del Tribunale di Avellino. Questa mattina ha assunto formalmente le funzioni di giudice del settore Penale a Piazzale De Marsico, il magistrato Aniello Maria De Piano, classe 84, giudice del Settore Civile del Tribunale di Lagonegro. De Piano e’ stato anche componente del Consiglio Giudiziario di Potenza. Il magistrato e’ irpino, originario di Solofra. Le funzioni e anche la prima udienza collegiale dopo la cerimonia di giuramento davanti al Collegio presieduto dal Presidente della Sezione Penale Paolo Cassano, dal presidente della Sezione Civile Sossio Pellecchia e dal giudice Fabrizio Ciccone, presidente del Collegio che il magistrato andrà a comporre. Presente alla cerimonia anche il Procuratore della Repubblica facente funzioni Francesco Raffaele. Un nuovo innesto per il settore giudicante, dopo una serie di trasferimenti che hanno determinato un turn over tra gli uffici, in particolare tra i collegi penali e l’ Ufficio Gip. Dovrebbero arrivare nei prossimi giorni altri due magistrati nel settore giudicante. Aerre