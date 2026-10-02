Tribunale, per trenta anni in “marcia” per la Giustizia: il saluto di Antonio D’Agostino

AVELLINO- Migliaia di chilometri al servizio della Giustizia, fino a ieri, il giorno in cui Antonio D’Agostino ha percorso l’ultimo tratto della sua attività per la Procura di Avellino. Dopo trenta anni in giro per i Tribunali del Mezzogiorno e’ arrivato il tanto agognato giorno della quiescenza o la pensione se meglio chiarisce la fine di un lavoro importante per consentire che i magistrati si spostassero in giro per tutto il Paese. Questi trenta anni e i migliaia di chilometri percorsi da Antonio D’ Agostino, in particolare negli ultimi 5 anni presso il Palazzo di Giustizia di Avellino, sono stati celebrati questa mattina nell’aula Magna “Rosario Livatino” del Tribunale di Avellino. A salutare Antonio c’erano non solo i colleghi con cui da anni condivide ogni giorno il suo lavoro, ma anche funzionari e magistrati, che hanno sottolineato come non si sia mai sottratto a dare un contributo per il funzionamento della macchina della Giustizia. Lo hanno ribadito i dirigenti Greco e Flores e il Procuratore facente funzione di Avellino Francesco Raffaele. Per salutare questo ultimo giorno a Palazzo di Giustizia di D’Agostino e’ tornato ad Avellino anche il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord Domenico Airoma. “Antonio e’ sempre stato di una generosità instancabile, eppure l’ ho sottoposto a trasferte chilometricamente impossibili -ha spiegato Airoma- Non mi ha mai detto di no. Antonio è così. E una persona genuinamente generosa e disinteressata. Questo è il tratto che contraddistingue la vera amicizia. Questa è davvero la caratteristica principe, il fatto che sia leale, generoso e disinteressato. Antonio parla poco ma bisogna stare attenti a quello che dice, perche’ parla per aforismi, una persona sinteticamente essenziale. Come ogni irpino non e’ mai superficiale, sa andare in profondità”. Un affetto e attestati di stima che il diretto interessato ha apprezzato, con poche parole, ma una promessa, quella di essere sempre pronto ad attendere amici e colleghi per un brindisi nella sua cantina di Castelvetere..