Tribunale, il giudice Montone da venerdì nuovo magistrato dell’ ufficio Gip di Avellino

AVELLINO- Il giudice Paola Montone, classe 84, originaria di Montoro, da venerdì ha assunto ufficialmente le funzioni di Gip del Tribunale di Avellino, così come aveva decretato nel luglio scorso il Plenum del Csm approvando la delibera della Settima Commissione con i trasferimenti dei magistrati in alcuni Distretti. Il magistrato, fino al 24 ottobre scorso ha svolto la funzione di giudice della sezione unica dibattimentale del Tribunale di Nocera Inferiore, dove dal 2018 e’ stata in servizio nel settore dibattimentale. Un magistrato a cui gli stessi avvocati del Consiglio dell’ordine di Nocera hanno riconosciuto doti di fattiva collaborazione. Con l’arrivo della dottoressa Montone ed il passaggio di funzione da giudice del dibattimento a Gip della dottoressa Michela Eligiato, torna al completo l’ufficio del Gip del Tribunale di Avellino, dove sono in forza quattro magistrati. Oltre alle dottoressa Montone ed Eligiato, ci sono i giudici Giulio Argenio e Antonio Sicuranza.aerre