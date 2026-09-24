Tribunale, giurano nove neo avvocati: tutelate il decoro e l’immagine della classe forense

AVELLINO- Padri gia’ da anni impegnati nella professione e figli a cui si preparano a passare un “testimone” generazionale o anche maestri e allievi. Un passaggio di testimone in molti casi, la scelta di stare al loro fianco anche con la conclusione del percorso di praticantato in altri. Su tutto c’è la solennità e l’emozione di un giorno che suggella l’iscrizione all’Ordine per i neo avvocati. Quello che ha contraddistinto anche la cerimonia di giuramento per otto neo avvocati iscritti all’ Ordine di Avellino.

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, giuro di osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. La formula che davanti al Consiglio dell’Ordine e dopo l’appello del segretario Francesco Castellano, questo pomeriggio è stata pronunciata otto volte dai nuovi avvocati iscritti al Consiglio dell’ Ordine di Avellino nell’aula Livatino del Palazzo di Giustizia. Un momento solenne, quello aperto dall’intervento del presidente del Consiglio dell’ Ordine Fabio Benigni, che, rivolgendosi ai nuovi avvocati ha voluto ricordare che “la formula che i nuovi avvocati a breve andranno a recitare, esalta la funzione sociale dell’Avvocatura. Quella funzione di raccordo tra le istanze che provengono dalla collettività e la magistratura”. Il presidente Benigni ha anche rilevato come negli “ultimi anni si è registrata una forte contrazione del numero degli avvocati. So che molti colleghi hanno optato per altri impegni, chi per la funzione di cancelliere, chi per quella dell’ Ufficio del Processo. Ritengo che chi oggi vuole dedicarsi a questa professione con passione e con entusiasmo, certamente avrà la possibilità di emergere”. I neo avvocati che hanno giurato sono: Alessandra Alfieri, Noemi Gaita, Arcangelo Grimaldi, Gianmarco Ingino, Eduardo Maria Monetti, Panetta Alfredo, Romano Enrico, Siniscalchi Domenico, Vetrano Stefano.