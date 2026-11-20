AVELLINO- Era stato convocato come testimone dell’ accusa in un processo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino e quando e’ giunto a Piazza D’Armi ha esibito al personale dell’Europolice, la societa’ di vigilanza che si occupa del controllo agli accessi del Palazzo di Giustizia una carta di identità elettronica, secondo le accuse privo del microchip. Un’anomalia che non e’ sfuggita ai controlli del Tribunale, infatti proprio uno delle guardie giurate della societa’ di vigilanza ha notato qualcosa di strano dalla carta di identita’ dell’uomo, ovvero che fosse priva di una parte del microchip. Una circostanza segnalata al personale dell’Arma in vigilanza nel Palazzo di Giustizia. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Avellino, che hanno avviato gli accertamenti necessari. L’uomo e’ stato condotto presso la Stazione di Avellino, dove su disposizione del magistrato di turno e’ stato denunciato per falso materiale commesso da privato. Si tratta dell’ ennesimo caso di una carta manomessa o per qualche modo (voluto o meno) senza microchip.