Treni diesel da Avellino a Benevento: il plauso delle associazioni Insieme per Avellino, Svimar e Centro Studi Edilizia Reale

L’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia, la Svimar e il Centro Studi Edilizia
Reale plaude all’annuncio del vicegovernatore della regione Campania, l’ing. Mario Casillo, per quanto riguarda l’inserimento dei treni diesel di ultima generazione nella linea che da Avellino porta a Benevento per il 2027.
In attesa che si completino i lavori di elettrificazione dell’intera tratta da Salerno al
capoluogo sannita, passando per quello irpino, la priorità è di evitare l’isolamento
di Avellino come di molte altre aree della provincia. Inoltre le suddette associazioni invitano Casillo ad un incontro per fare il punto della situazione anche sul lotto zero.