Attualità Trekking e natura, nasce il sentiero delle api 4 Giugno 2021

Dalla sinergia tra due associazioni, Laceno Trekking di Bagnoli Irpino (Avellino) e Il cammino possibile di Roma, e di un gruppo spontaneo di Narni, nasce “Il sentiero delle api”, da un’idea della dott.ssa Maria Cesare, promotrice di una campagna di sensibilizzazione ambientale. “Il sentiero delle api” è il primo circuito al centro-sud Italia di passeggiate in natura, volto alla conoscenza del mondo di questi preziosi insetti. Le api e altri insetti impollinatori hanno un ruolo di vitale importanza per il nostro pianeta. Un terzo del cibo che si produce dipende dalla loro opera di impollinazione. Essi sono sentinelle del benessere ambientale, ottimi bioindicatori. La salvaguardia del loro mondo è strettamente connessa alla tutela della biodiversità e di conseguenza, alla sopravvivenza dell’essere umano. Con programmi che valorizzano il lavoro degli apicoltori ma anche le eccellenze del territorio per quanto riguarda Laceno Trekking, dalla proposta per un trekking inclusivo con l’impiego della joelette, che permette alle persone con diversa abilità o mobilità ridotta di vivere un’esperienza di escursione anche in montagna per quanto riguarda Il cammino possibile, fino alle più classiche passeggiate per le gole del Nera, alla ricerca di spunti fotografici in compagnia del fotografo naturalista Emanuele Ubaldi di Narni, già definita città amica delle api, il “Sentiero delle api” consentirà di conoscere da vicino il prezioso ma fragile mondo di tali insetti. Il circuito tematico permetterà a tutte quelle persone che vorranno ricominciare a “respirare”, a ritrovare un contatto con la natura e a sviluppare, attraverso le passeggiate, un senso di benessere fisico e mentale, dopo le restrizioni cui il Covid ci ha costretti, di avere l’opportunità di programmare delle escursioni scegliendo il nostro territorio, ricco di bellezze paesaggistiche ed eccellenze gastronomiche, dei prodotti non solo dell’apicoltura. Le passeggiate si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole in materia di sicurezza anti- Covid 19 e dell’ambiente. Le date e i programmi del “Sentiero delle api” saranno presto disponibili sui rispettivi siti web e pagine social delle associazioni: lacenotrekking.it camminopossibile.it e sul gruppo Facebook Scatole della solidarietà. Piccoli gesti generano cambiamenti.