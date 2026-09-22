Travolto da un automezzo in manovra nell’azienda del figlio: muore un ottantasettenne

MANOCALZATI- Una tragica fatalita’, quella che ha portato stamattina al decesso di un ottantasettenne a Manocalzati. La tragedia avvenuta negli spazi privati di un’azienda agricola, si è verificato un investimento che ha causato la morte dell’uomo, un ottantasettenne, familiare del titolare dell’attività, deceduto sul colpo..L’investimento, allo stato, è riconducibile a cause accidentali, in particolare a una manovra in retromarcia effettuata dal conducente di un automezzo in moto all’interno dell’azienda. Indagano i Carabinieri della locale Stazione coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, che ha disposto che la salma sia tenuta a disposizione per gli opportuniaccertamenti.