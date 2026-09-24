Trasporto scolastico, De Sapio: «A Monteforte servono più corse dirette verso Avellino»

MONTEFORTE IRPINO – Torna al centro del dibattito politico il tema del trasporto pubblico scolastico a Monteforte Irpino. A sollevare nuovamente la questione è Rosa De Sapio, capogruppo di Scegliamo Monteforte, che richiama l’attenzione sui disagi vissuti quotidianamente dagli studenti che devono raggiungere Avellino per frequentare le scuole superiori. «Non sono bastate le tante battaglie portate avanti per chiedere il potenziamento delle corse scolastiche verso Avellino – sottolinea De Sapio –. Ancora oggi tanti ragazzi sono costretti ad affrontare difficoltà negli spostamenti nelle ore mattutine». Per la capogruppo di Scegliamo Monteforte è necessario che l’amministrazione comunale assuma un ruolo più incisivo nei confronti del gestore del servizio, chiedendo un potenziamento delle corse negli orari maggiormente utilizzati dagli studenti. «Mi chiedo perché l’amministrazione comunale non chieda con maggiore forza un potenziamento della linea – prosegue De Sapio –. Monteforte Irpino è una comunità di circa 14mila abitanti e ha una stretta relazione quotidiana con Avellino. Per questo ritengo sia necessario garantire un collegamento adeguato e, soprattutto, rispondente alle esigenze dei nostri studenti». Il problema non riguarda soltanto la mobilità, ma anche la possibilità per i ragazzi di raggiungere puntualmente e in condizioni adeguate gli istituti scolastici del capoluogo. Una situazione che coinvolge direttamente anche le famiglie, chiamate quotidianamente a fare i conti con gli orari e la disponibilità delle corse. De Sapio chiede quindi un confronto tra amministrazione comunale e AIR per verificare concretamente la possibilità di incrementare il servizio e individuare soluzioni più efficaci per gli studenti montefortesi. «Mi auguro che l’amministrazione comunale e AIR prendano in seria considerazione questa richiesta – conclude De Sapio –. Parliamo di tanti ragazzi che ogni mattina devono raggiungere la scuola. Non è accettabile che il loro viaggio verso Avellino debba diventare ogni giorno una vera e propria avventura. Servono risposte e un servizio di trasporto pubblico che tenga conto delle reali esigenze della nostra comunità».