Trasporto pubblico, fornitura arrivata ad Avellino. A Napoli chiesto supporto per trasporto in sicurezza

CAMPANIA- Le proteste degli autotrasportatori stanno rallentando le forniture di carburante. AIR Campania segue l’evoluzione della situazione per assicurare la continuità del trasporto pubblico. Da due giorni il management di AIR Campania è in contatto con le Prefetture di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli per individuare soluzioni che assicurino l’approvvigionamento di carburante necessario a garantire il servizio nei diversi territori serviti. I contatti sono costanti per seguire l’evolversi della situazione e valutare le necessità dei diversi bacini. Nel bacino di Avellino questa mattina è arrivata una fornitura di gasolio, anche con il supporto della Prefettura.La Prefettura di Napoli, su richiesta di AIR Campania, ha inoltre interessato la Questura per assicurare il trasporto in sicurezza di una fornitura di carburante.L’azienda continua a monitorare la situazione degli approvvigionamenti negli altri bacini e informerà tempestivamente gli utenti in caso di variazioni al servizio.