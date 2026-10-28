Trasporti, un mercoledi’ di disagi per gli utenti dell’Air: confermate otto ore di sciopero

AVELLINO- Si annuncia un mercoledì di disagi per il trasporto. Quello determinato dallo sciopero proclamato dalle Segreterie Regionali della Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fns, Faisa Cisal. Uno sciopero di otto ore delle lavoratrici e dei lavoratori di Air Campania . alle ore 08:00 alle ore 16:00, nel rispetto delle fasce di garanzia previste (dalle ore 13:00 alle ore 15:00). Le sigle sindacali hanno anche annunciato che ci sara’ un presidio davanti alla Regione Campania, al Centro Direzionale di Napoli, Isola C3, dalle ore 10 alle 12. “Il ripristino della quota mensile del premio di risultato, a partire dalla busta paga di novembre con il riconoscimento degli arretrati – si legge in una nota – conferma la fondatezza delle contestazioni sindacali. Restano, tuttavia, aperte questioni fondamentali: il saldo del premio 2025, le risorse per il 2026, la carenza di autisti, il ricorso strutturale allo straordinario e le criticità legate alla sicurezza e alle condizioni di lavoro”. “Non basta – secondo il sindacato – ripristinare una parte del premio per chiudere la vertenza. Servono il riconoscimento delle somme dovute, nuove assunzioni, maggiori garanzie sulla sicurezza e condizioni di lavoro dignitose. Chiediamo alla Regione Campania, in qualità di proprietaria, di esercitare pienamente il proprio ruolo di controllo e di garantire risposte concrete”.