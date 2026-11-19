RUVO DEL MONTE- Dall’Irpinia a Potenza per coltivare marijuana in una zona boschiva di Ruvo del Monte, arriva il proscioglimento per un sessantunenne di Montella, difeso dall’avvocato Felice Pizza e un cinquantaduenne di Avellino, difeso dall’avvocato Carmine Pascarosa. Accolta dal giudice monocratico del Tribunale di Potenza la richiesta avanzata dall’avvocato Carmine Pascarosa di riconoscimento del comma quarto della legge sulla coltivazione di sostanza stupefacente (trattandosi di droga leggera) in forza della sentenza della Consulta 32/2014 e dell’intervenuta prescrizione delle accuse, alla luce del “termine di prescrizione breve” . Stando all’ultimo atto interruttivo delle indagini, ovvero ottobre 2019, la prescrizione era scattata a partire da fine settembre. Per questo motivo nei confronti di entrambi e’ scattato il proscioglimento per prescrizione. La Procura di Potenza aveva invocato per entrambi una condanna a due anni di reclusione e quattromila euro di multa. Nel corso del dibattimento la difesa del cinquantaduenne avellinese aveva anche contestato il deposito, dopo che il Gip aveva concesso il giudizio immediato nei confronti dei due imputati, della relazione che stabiliva il principio attivo delle piante di marijuana. Una questione di nullità che però al termine del dibattimento è stata superata dalla prescrizione. La vicenda processuale fa riferimento all’arresto in flagranza di reato dei due irpini mentre si prendevano cura della dodici piante, alcune alte anche un metro e ottanta e almeno nove già in fioritura, avvenuto il 7 settembre del 2019 in località Cerrutolo di Ruvo del Monte, un terreno incolto nelle montagne potentine. Oltre alle piante era stato sottoposto a sequestro concime e altro materiale per trattarle.