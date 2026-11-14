Trasferta isolana per l’Halley Campania Avellino Basket: gli irpini sfidano la Dinamo Sassari

L’intenso ciclo di quest’ultima settimana si conclude con la trasferta sul campo della Dinamo Sassari. L’Halley Campania Avellino Basket sarà di scena domani al PalaSerradimigni. Gli isolani mercoledì sera hanno affrontato sul proprio parquet la CMT Orange Tools Pesaro, che era reduce da tre sconfitte consecutive. Avellino ha vinto come i rivali sardi nell’ultimo turno, proprio come la Dinamo ha avuto ragione dell’avversario al termine di un combattuto tempo supplementare. Appuntamento alle 18.00 in terra sarda, per una gara clou della decima giornata di campionato, arbitri dell’incontro i signori Alessandro Costa di Livorno, Maschio Duccio di Firenze e Fabio Ferretti di Ancona.

Una prova del nove per i biancoverdi, che si ritrovano ad affrontare la capolista della Serie A2. I biancoverdi dovranno ritrovare le energie, per affrontare questa ennesima sfida e soprattutto l’ennesimo faccia a faccia con una contender di questo campionato. Ritroverà i biancoverdi anche Alessandro Grande, che è uno dei giocatori di talento della squadra isolana e sin qui tra i migliori. Avellino dovrà essere paziente, cercare di limitare i tiri affrettati, per non permettere ai padroni di casa di prendere confidenza nel gioco in campo aperto, che è una delle prerogative della squadra di coach Luca Vitali. L’Halley dovrà costruire la sua gara in difesa contenendo le giocate di pick&roll di Grande, Flood, Michele Vitali e limitare l’energia di un elemento esperto come Brooks. Avellino dopo l’ultimo match ha migliorato la media punti realizzata toccando gli 82.2 punti per gara. Per gli irpini assente Lucas Fresno.

DI CARLO: “Dobbiamo ritrovare il modo di essere noi stessi: esprimere la nostra pallacanestro e giocare con la determinazione che una sfida impegnativa come quella di Sassari impone. Affronteremo una squadra nettamente in ripresa rispetto a un avvio di stagione condizionato da molte assenze. Stanno recuperando diversi effettivi e il loro trend recente è decisamente positivo. Non ci sarà Fresno per infortunio, tra l’altro si è trattato di un colpo accidentale. Non possiamo che augurargli di recuperare prima di tutto bene e poi il più in fretta possibile”.

L’AVVERSARIO

La Dinamo è considerata tra le principali candidate alla vittoria del campionato, gli isolani hanno allestito una squadra per essere competitivi fino alla fine e tentare di conquistare il primo posto al termine della regular season. Formazione con giocatori di qualità, talento e quantità, che hanno scolpito già il proprio nome tra i vincenti di questo torneo. Alla guida c’è Luca Vitali, alla prima volta da capo allenatore si trova nelle mani una squadra forte nella quale milita anche il fratello Michele, che è uno dei punti cardine di questo roster. Agli isolani non manca il talento, ci sono giocatori importanti per questo torneo come Monaldi e Riismaa, già vincitori del torneo ed altri come Brooks, che hanno vinto e avuto esperienze importanti al piano di sopra ed in campionati europei.. La Dinamo in casa sino ad oggi ha perso due gare, la prima della stagione disputata contro Montecatini e poi contro Rimini. Gli isolani segnano 77.4 punti di media tirando con il 75.0% ai liberi, il 50.0% da due ed il 37.0% da tre punti. Il miglior realizzatore sassarese è Alessandro Grande con i suoi 15.9 punti di media, mentre Vitali è il migliore realizzatore da oltre l’arco con il 40.0% da tre.

DIRETTA STREAMING – Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 17.50 – Differita su Irpinia Tv, CH19 DT, a partire dalle 21.20 lunedì.