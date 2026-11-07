Trasferta Caserta, ecco il percorso obbligatorio per i tifosi dell’Avellino Basket

In occasione della gara in programma domenica 8 novembre al PalaPiccolo di Caserta, si comunicano le disposizioni viarie e il percorso obbligato stabilito dalla Questura di Caserta, per i tifosi ospiti dell’Halley Campania Avellino Basket.
Percorso Stradale Obbligato
Per raggiungere l’impianto sportivo in sicurezza e regolarità, tutti i tifosi ospiti dovranno seguire tassativamente il seguente itinerario:
Uscita autostradale: Casello di Maddaloni.
Proseguimento sulla Superstrada Maddaloni-Capua, con uscita a Tredici-San Clemente.
Immissione su Viale dei Bersaglieri.
Svolta in Via Borsellino.
Continuazione su Via Sant’Augusto.
Arrivo in Via Laviano.
Parcheggio e Accesso al Palasport
È stato riservato un parcheggio dedicato in via Laviano, situato nei pressi del tennis club all’interno dello Stadio Pinto, dove si svolgeranno le procedure di controllo dei titoli di accesso e l’entrata al palasport attraverso lo stesso stadio.
Si raccomanda di arrivare con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio della gara per agevolare i controlli di sicurezza e l’afflusso sugli spalti.