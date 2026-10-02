Transizione energetica e tutela del paesaggio, l’appello di Petracca: “L’Irpinia ha dato tanto, ora va tutelata”

L’Irpinia ha dato tanto alla transizione energetica, ma ora ha bisogno di essere tutelata. È questo il messaggio centrale lanciato da Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania, intervenuto ieri a Guardia Lombardi in occasione del convegno “Aria, acqua, ambiente: patrimonio da proteggere nelle aree interne”. Un incontro promosso dall’amministrazione comunale che ha riunito intorno allo stesso tavolo amministratori, istituzioni, associazioni e rappresentanti del territorio. Per Petracca, su temi così cruciali per il futuro delle comunità, “la filiera istituzionale deve mostrarsi coesa”, perché la tutela dell’ambiente richiede una visione comune e strumenti di pianificazione capaci di tenere insieme sviluppo, energia, paesaggio e qualità della vita.

Il punto di partenza del ragionamento del capogruppo dem è il riconoscimento del ruolo storico e attuale dell’Irpinia: “Ha contribuito e continua a contribuire in maniera significativa alla produzione di energia da fonti rinnovabili”. Tuttavia, il monito è chiaro: “La transizione energetica è necessaria, ma non può tradursi in una trasformazione indiscriminata del territorio”.

“Non siamo contro le energie rinnovabili”, precisa Petracca, “siamo per una transizione che abbia regole, equilibrio e rispetto dei luoghi”. In questo senso, il capogruppo indica la strada maestra nel percorso del Piano Paesaggistico Regionale della Campania, costruito insieme al Ministero della Cultura e chiamato a definire un quadro unitario per la tutela e la valorizzazione del paesaggio. “L’Irpinia ha un patrimonio ambientale e paesaggistico straordinario, che rappresenta anche una leva di sviluppo per agricoltura, turismo, produzioni di qualità e attrattività delle aree interne”, sottolinea. “Produrre energia non può significare consumare questo patrimonio”. La sfida, quindi, è trovare il giusto equilibrio: individuare dove e come sia possibile realizzare nuovi impianti, salvaguardando i paesaggi di maggiore valore. Ma soprattutto, cambiando il paradigma decisionale: “Le comunità locali non devono subire le trasformazioni, ma essere protagoniste delle scelte che riguardano il loro futuro”. Petracca chiude il suo intervento con una frase che sintetizza il sentimento di molte aree interne della Campania: “Le aree interne hanno già dato molto. La transizione ecologica deve diventare per loro un’opportunità, non un nuovo prezzo da pagare”.