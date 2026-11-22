Castelvetere sul Calore- Raggiunto da un colpo di fucile esploso da un altro cacciatore, rimbalzato sull’asfalto. Dovrebbe essere questa, verosimilmente, la causa dell’incidente mortale avvenuto nella mattinata durante una battuta di caccia a Castelvetere sul Calore. La vittima è un sessantenne della provincia di Napoli, impegnato in una battuta di caccia al cinghiale, è stato attinto da un colpo di fucile, decedendo sul posto. Il colpo, verosimilmente esploso dal fucile di un altro cacciatore, avrebbe accidentalmente raggiunto la vittima dopo aver rimbalzato sull’asfalto. Sul posto i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.