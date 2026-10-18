Tragedia a Cesena, muore agente della Digos di Avellino

Un gravissimo incidente stradale si è consumato sull’arteria E45, nei pressi della frazione di Borello in direzione nord, poche ore prima del fischio d’inizio del match tra Cesena e Avellino. Un mezzo impiegato nel dispositivo di tutela e scorta alla carovana dei tifosi biancoverdi è stato coinvolto in un violento impatto, nel quale ha purtroppo perso la vita l’agente della Digos di Avellino, Antonio Villani. L’esatta sequenza dei fatti è attualmente oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.