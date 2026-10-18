Tragedia a Cesena, il cordoglio del ministro Piantedosi per la morte dell’ispettore Villani

AVELLINO- “Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di Antonio Villani, poliziotto in servizio presso la Questura di Avellino. In tante occasioni ho avuto modo di apprezzarne non solo la professionalità e la grande dedizione al servizio, ma soprattutto il tratto umano di persona cordiale e generosa. Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutta la famiglia della Polizia di Stato va la mia più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore” ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.
Redazione Irpinia
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