Tragedia ad Acciaroli, muore donna di Avellino in vacanza nel Cilento

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Redazione online
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Un’anziana originaria del capoluogo irpino ha perso la vita nel comune cilentano di Acciaroli, mentre si godeva le ultime giornate di ferie. Colpita da un improvviso cedimento fisico, la signora è stata raggiunta tempestivamente dai mezzi di emergenza, i quali hanno potuto constatare esclusivamente l’avvenuto trapasso. L’amaro epilogo si è diffuso a macchia d’olio tra i concittadini, lasciando la comunità sotto shock.