Tragedia ad Acciaroli, muore donna di Avellino in vacanza nel Cilento

Un’anziana originaria del capoluogo irpino ha perso la vita nel comune cilentano di Acciaroli, mentre si godeva le ultime giornate di ferie. Colpita da un improvviso cedimento fisico, la signora è stata raggiunta tempestivamente dai mezzi di emergenza, i quali hanno potuto constatare esclusivamente l’avvenuto trapasso. L’amaro epilogo si è diffuso a macchia d’olio tra i concittadini, lasciando la comunità sotto shock.