È in programma venerdì prossimo – 20 novembre – alle ore 18.00, presso l’aula Sacco in piazza Trescine a Cervinara, un confronto pubblico sul tema “Il Traforo del Partenio. Una nuova prospettiva per il nostro territorio”.

L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Avellino con la Provincia di Benevento. A introdurre i lavori, il sindaco di Cervinara e delegato della Provincia di Avellino per il Traforo del Partenio-Ambito Valle Caudina, Filuccio Tangredi. Seguiranno gli interventi del sindaco di Avella e delegato della Provincia di Avellino per il Traforo del Partenio-Ambito Baianese, Vincenzo Biancardi; del sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico; del presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi e del presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone.

“Questa è un’infrastruttura di interesse regionale, in grado di incidere significativamente sui collegamenti tra la Valle Caudina eil Mandamento, quindi con l’Autostrada A16 Napoli-Canosa, con l’Interporto e il Cis di Nola, i porti e gli aeroporti di Napoli e Salerno, oltre alle Stazioni ferroviarie delle due città – dichiara il presidente Picone -. L’intervento permetterebbe di ridurre i tempi di percorrenza da e per la Valle Caudina e contribuirebbe a superare le attuali criticità della rete viaria, cancellando il persistente gap infrastrutturale che penalizza quei comuni, limitandone le straordinarie potenzialità economiche, produttive e logistiche. In considerazione dell’importanza del progetto, è nostra ferma intenzione coinvolgere le amministrazioni e le comunità interessate, che devono assumere un ruolo di primo piano”.