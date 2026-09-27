Tradizioni, cultura e gusto: il programma della 49ª Sagra della Castagna di Serino IGP, la più antica d’Irpinia

La Pro Loco di Serino, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione di numerose associazioni presenti sul territorio, in occasione della “49esima edizione della Sagra della Castagna di Serino”, che si terrà nei giorni 9-10 e 11 ottobre, ha elaborato un programma incentrato su enogastronomia, artigianato, percorsi naturalistici, visite guidate, musica popolare e arte. Una tre giorni da vivere tra gusto, tradizioni, natura e cultura che prenderà il via nell’antico borgo di Rivottoli alle 19,00 di venerdì 9 ottobre con il taglio del nastro alla presenza delle autorità e delle associazioni locali. Contestualmente ci sarà l’apertura degli stand e l’accensione della VIRULERA GIGANTE. A partire dalle 20.00, segnaliamo l’evento che si terrà “a Palazzo Cirino” sempre a Rivottoli denominato: CIENT Serino “Perconoscenza” a cura dello CHEF Giovanni Mariconda e dell’Associazione FIDAPA.

Sabato 10 ottobre, fin dalle ore 9.00 del mattino, l’appuntamento è fissato in piazza a Rivottoli nei pressi del Campanile della Chiesa di Sant’Antonio di Padova per la partenza dell’escursione naturalistico/religiosa diretta al SS Salvatore. L’escursione durerà circa 5 ore con rientro a Rivottoli per partecipare alla Sagra.

Accanto alle escursioni sono previste anche visite guidate su prenotazione: alle 10.00, ci sarà la possibilità di ammirare le bellezze del Convento San Francesco di Serino e alle 10.30 la Chiesa di Santa Maria della Sanità a Santa Lucia di Serino.

Sarà inoltre possibile prenotare una visita presso le aziende di lavorazione e trasformazione delle castagne.

Gli stand della Sagra, alla frazione Rivottoli, sabato apriranno alle 12.00. Dalle 13,00, presso Palazzo Cirino, sarà nuovamente possibile accomodarsi al tavolo di “CIENT Serino “Perconoscenza” a cura dello CHEF Giovanni Mariconda e dell’Associazione FIDAPA su prenotazione.

Dalle ore 19,00 fino alle 24,00 spazio agli spettacoli musicali.

La domenica della 49esima Sagra della Castagna di Serino, per gli amanti delle escursioni e delle visite guidate, appuntamento alle ore 9.00 presso la piazza principale di Rivottoli per prendere parte all’escursione naturalistico/geologica lungo il fiume SABATO della durata di 5 ore con rientro a Rivottoli. Alle 9.30, per gli amanti delle E-Bike, con partenza dall’area della ex scuola elementare, un tour naturalistico culturale che porterà alla scoperta dei meravigliosi castagneti di Serino, tra natura, storia e tradizioni locali. Per quanti non abbiano avuto la possibilità il giorno precedente, sempre su prenotazione, si potrà partecipare alle visite guidate: alle 11.30 al Convento di San Francesco di Serino e alle 10.30 alla Chiesa di Santa Maria della Sanità di Santa Lucia di Serino. Le aziende di lavorazione e trasformazione delle castagne saranno aperte ai visitatori anche la domenica.

Da mezzogiorno e fino alla mezzanotte, tra musica, gastronomia a base del nostro frutto prelibato e tanto folklore si snoderà l’ultimo giorno della 49esima Sagra della Castagna di Serino: gli stand saranno aperti dalle ore 12.00 alle ore 24.00 e dalle ore 13,00 alle ore 20.00 tornerà il contest CIENT presso Palazzo Cirino.

Tutte le attività saranno accompagnate da musica, intrattenimento e dj set.

Nei tre giorni della manifestazione, su prenotazione, sarà possibile vivere l’esperienza autentica della raccolta delle castagne.

Spazio anche all’arte e alla valorizzazione della memoria locale: le opere di alcuni pittori serinesi saranno esposte all’interno della chiesa di Rivottoli, offrendo ai visitatori un ulteriore percorso alla scoperta della creatività del territorio. Nel campanile della stessa chiesa, a cura del Forum dei giovani di Serino, sarà inoltre allestito il Museo della Castagna.

La Sagra della Castagna di Serino IGP, sarà anche Sport, infatti a cura della Irpinia School Volley, presso la Tendostruttura Vassallo di Serino, nei giorni 10 e 11 Ottobre a partire dalle ore 18.00, si disputerà la 2° Edizione della Coppa delle Castagne, torneo di serie D Femminile.

Nella giornata di Domenica 11 ottobre è prevista anche la presenza di una delegazione dell’U.S. Avellino 1912 tesa a promuovere l’iniziativa del “Passaporto irpino” che il comune di Serino ha deciso di attivare proprio nei giorni della Sagra.

In preparazione della Sagra, segnaliamo inoltre che domenica 4 ottobre, a partire dalle ore 11, si terrà “L’aperitivo diffuso”, presentazione del nuovo logo/brand della Sagra della castagna di Serino IGP – La più antica d’Irpinia, presso tutti i bar serinesi, mentre il 6 ottobre, alle 10.30 presso il circolo della Stampa di Avellino, si terrà la conferenza di presentazione dell’evento.