Tra marketing, sicurezza e trasparenza come valori per la reputazione dei brand 

Negli ultimi decenni abbiamo assistito non solo all’incredibile evoluzione del Web che ha creato la digital economy con tutti i suoi nuovi settori, ma anche al miglioramento della regolamentazione di Internet per fornire alle aziende una struttura sicura tra marketing e trasparenza, che di conseguenza, rappresenta anche un velo protettivo per gli utenti e consumatori.

Quando parliamo di fiducia non ci riferiamo soltanto alla Web Reputation, che comunque resta un caposaldo della vita online dei brand, ma anche alla trasparenza con cui è possibile consultare tutti i dati di un’azienda. Oltre agli strumenti di verifica come la firma digitale e lo SPID, c’è anche il Registro LEI, uno strumento che fornisce un codice alfanumerico ben preciso a un’entità giuridica, consentendo alle banche, ai clienti, ai fornitori, di verificare tutti i dati, riducendo il rischio di frodi e migliorando la trasparenza. Pur non trattandosi di marketing nel senso più classico del termine, il Codice LEI contribuisce a migliorare la reputazione aziendale e anche la fiducia degli interlocutori.

Marketing e Web Reputation delle aziende

Anche il marketing negli ultimi anni beneficia dei vantaggi della trasparenza, perché sia i clienti che i partner valutano l’affidabilità di un brand, non solo il prodotto e la sua posizione sui motori di ricerca. Proprio come per il Codice LEI appena enunciato poco fa, anche tutte le offerte, gli sconti, le condizioni di acquisto e di pagamento, partecipano direttamente alla Web Reputation delle aziende per rafforzare la credibilità di un marchio.

La presenza di identificativi verificabili riduce le incertezze, in questo modo abbiamo un marketing trasparente che non si limita soltanto alle promozioni, ma ha un ruolo principale proprio nel rafforzamento dei rapporti con le altre parti, diventando un valore fondamentale alla pari della cyber security.

Cyber security e controllo dei dati

Il processo di digitalizzazione ha aumentato la velocità degli scambi, ma allo stesso tempo ha esposto le aziende a maggiori rischi informatici, come il phishing, furti di identità e dati bancari, falsificazione dei documenti e anche siti fake che possono ingannare gli acquirenti.

In questo scenario, anche le piccole imprese e le attività di prossimità devono investire in digitalizzazione e sicurezza urbana, due elementi sempre più legati alla competitività, alla tutela dei dati e alla fiducia dei consumatori.

È fondamentale utilizzare strumenti di cybersecurity aggiornati, in grado di tutelare sia i brand sia i consumatori. Oltre al Codice LEI e allo SPID, ci sono anche i metodi di sicurezza che riguardano l’autenticazione a più fattori, così come tutti i sistemi più aggiornati della cyber security, che consentono un controllo dei dati in tempo reale: l’esempio più gettonato negli ultimi anni è l’Intelligenza Artificiale.

La trasparenza come vantaggio competitivo

L’AI, insieme al Registro LEI e allo SPID, rappresentano gli strumenti più indicati per migliorare il valore di un brand attraverso la sicurezza, con la trasparenza che diventa una conseguenza determinante per accrescere la Web Reputation attraverso la protezione dei dati.

La trasparenza diventa allo stesso tempo un vantaggio competitivo, oltre che un valore aggiunto, perché non solo un brand è affidabile dal punto di vista della sicurezza, ma anche nella prospettiva della comunicazione, delle informazioni, perché la protezione non serve soltanto a rispettare le regole, ma soprattutto a costruire relazioni commerciali più solide, ridurre i rischi e presentarsi come un brand moderno, aggiornato e affidabile per i partner e per i clienti