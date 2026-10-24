Torrioni, 86enne disperso: era caduto in un dirupo, trasportato in Pronto Soccorso

Torrioni – In corso mattinata è stato rintracciato e tratto in salvo un 86enne del posto che dalla serata di ieri si era allontanato dell’abitazione. L’anziano caduto in un dirupo è stato trovato in buone condizioni generali e trasportato dal 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale Moscati per accertamenti. Alle operazioni di ricerca hanno preso parte cinque pattuglie della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, nonché personale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e Unità Cinofile della Protezione Civile Campania.