TORRE LE NOCELLE- Per sfuggire all’alt intimatogli da una pattuglia della Polstrada avrebbero tentato di dileguarsi nelle campagne di Torre le Nocelle ma uno dei fuggitivi e’ stato ferito ad una gamba. E’ quanto accaduto nella prima serata di oggi alla barriera di Castel del Lago dell’A16. Proprio lì sarebbe stato intimato l’alt ad un’auto sospetta con a bordo quattro individui da parte di una pattuglia della Polizia Stradale. La stessa auto ha tentato di allontanarsi e sarebbe scattato un inseguimento fino alla località Fontana d’Agli, alle porte di Torre le Nocelle. Secondo una prima ricostruzione, in attesa di conferme ufficiali, gli occupanti dell’auto avrebbero abbandonato il veicolo per raggiungere le campagne vicine e far perdere le proprie tracce. Uno dei quattro e’ stato attinto da un colpo di pistola alla gamba, verosimilmente esploso dalla pattuglia della Polstrada durante l’inseguimento per bloccarne la fuga. Si tratta di un quarantenne originario dell’Est Europa, soccorso e trasportato in ambulanza al Moscati di Avellino. L’unico fatto accertato e’il soggetto ferito con un colpo di arma da fuoco. Non versa in gravi condizioni, e’ stato attinto ad una gamba ed è piantonato al Moscati dove e’stato sottoposto ad un intervento. Resta da chiarire la dinamica del ferimento. Ma questo avverra’ nelle prossime ore Almeno dalle prime notizie i suoi complici invece sono attivamente ricercati perché avrebbero fatto perdere le tracce nelle campagne della zona.