Tornano i Camper dell’Asl, appuntamento a Castelfranci con la prevenzione oncologica

I camper dell’Asl Avellino si rimettono in moto. Nuovo appuntamento dedicato alla prevenzione oncologica sabato 29 agosto a Castelfranci, in piazza Municipio, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.
In collaborazione con il Comune, l’Azienda Sanitaria Locale porta in piazza gli screening gratuiti della cervice uterina, della mammella, del colon retto e dell’Epatite C.
I cittadini potranno prenotare al numero 389.3477676 gli esami di:
- Screening della mammella: con l’esecuzione della mammografia riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni
- Screening della cervice uterina: con l’esecuzione del Pap Test per le donne tra i 25 e i 29 anni e dell’HPV DNA Test per le donne dai 30 ai 64 anni
- Screening del colon retto: con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF) rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni
- Screening dell’Epatite C (HCV): con il test gratuito rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989, esteso anche ai cittadini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)
Sarà presente anche un punto informativo dedicato alla donazione di organi per fornire chiarimenti, rispondere ai dubbi e raccogliere contestualmente le dichiarazioni di volontà di coloro che desiderano sottoscrivere l’adesione.
L’Asl Avellino invita tutta la popolazione target a sfruttare questa opportunità di prossimità per prendersi cura della propria salute.