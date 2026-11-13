Torna il NASA Space Apps Challenge in Vaticano e in Irpinia: l’edizione 2026 unisce innovazione spaziale ed etica

L’innovazione globale incontra il territorio irpino. Il prossimo 14 e 15 novembre 2026, la Sala Conferenze del Monastero di Santa Chiara, situata in Piazza San Michele 5 a Solofra , farà da palcoscenico al NASA Space Apps Challenge 2026 – Vatican City.

​L’evento, intitolato “Magnifica Humanitas” sotto il motto “Guardare in alto, restare umani. Sogna, progetta, lancia”, si configura come un hackathon internazionale completamente gratuito e aperto a tutti gli appassionati di tecnologia, scienza e creatività. ​Promossa con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Solofra, l’iniziativa offrirà una formula di partecipazione ibrida, consentendo ai partecipanti di vivere l’esperienza sia in presenza — con collegamenti e attività coordinate tra Roma e le sedi remote — sia da remoto. Un’occasione imperdibile per studenti, sviluppatori, designer e sognatori locali per mettersi alla prova su sfide globali lanciate direttamente dall’agenzia spaziale, trasformando idee innovative in progetti concreti. ​Come partecipare: Le iscrizioni sono già aperte e sono totalmente gratuite. È possibile registrarsi collegandosi al sito ufficiale spaceappschallenge.org oppure inquadrando il QR code presente sul materiale promozionale dell’evento. Un momento di crescita, condivisione e “Solofra che innova”, pronto a puntare dritto verso The Next Frontier.

E già reduce dalla sua partecipazione, come presenza istituzionale, al Nest Climate Campus di New York, il Centro Diagnostico Baronia – CDB sarà protagonista anche quest’anno, presso la la Città del Vaticano, al NASA International Space Apps Challenge.

Guidati dal Dottor Renato Ciampa – fondatore CEO del Centro Diagnostico Baronia – i partecipanti trasformeranno l’hackathon in un ponte tra scienza e umanità, unire la tecnologia d’avanguardia della NASA con i valori di sostenibilità ed ecologia integrale.

L’evento non è solo una competizione di programmazione, ma un vero e proprio laboratorio di idee. Scienziati, designer, programmatori e innovatori sono invitati a collaborare per trovare soluzioni creative e innovative utilizzando i dati open source forniti dalle agenzie spaziali. Questo approccio trasforma l’hackathon in un ponte tra scienza e umanità, dove i partecipanti, sia in presenza che da remoto, sono incoraggiati a orientare il proprio talento verso un’ottica di collaborazione e responsabilità globale.

“Con questo evento, vogliamo dimostrare che la tecnologia può essere uno strumento per promuovere una visione di pace e giustizia, partendo dalle sfide che affrontiamo sulla Terra e ispirati dai valori che ci uniscono”, ha dichiarato il Dottor Renato Ciampa. L’evento, pur svolgendosi in un contesto spirituale di alto profilo, non ha finalità religiose, ma intende essere un luogo di incontro per talenti e idee che, insieme, possano contribuire a un’azione più incisiva per un mondo più equo e sostenibile. La sfida è quella di mettere alla prova le proprie competenze, collaborazione con un team internazionale e creare soluzioni innovative per il futuro del pianeta.

Come Partecipare

Le registrazioni sono aperte a tutti gli appassionati di STEM, ricercatori e sognatori che desiderano mettersi in gioco.

Contatti e Informazioni:

Sito Web: [www. spaceappschallengevaticancity. com](https://www. spaceappschallengevaticancity. com)

Email: spaceappschallengevaticancity@ gmail.com

Numero Verde: 800.800.662