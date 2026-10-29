Torna Holyween al Rione Mazzini: la Festa dei Santi che illumina il quartiere

Domenica 1° novembre, nella Solennità di Ognissanti, torna l’appuntamento con Holyween, la festa organizzata dall’Oratorio ANSPI della Parrocchia Maria SS.ma di Montevergine al Rione Mazzini, giunta quest’anno alla nona edizione. L’appuntamento è dalle ore 18:00 alle 19:30 presso il salone parrocchiale del Rione Mazzini.

Una festa che da nove anni mette al centro la figura dei Santi: uomini e donne, che hanno scelto di donare completamente la loro vita a Dio.

“Negli anni Holyween è diventato per il quartiere, e non solo, un momento di condivisione e di gioia, ma soprattutto un’occasione di conoscenza – spiega Luigi D’Argenio, Presidente dell’Oratorio di Rione Mazzini – Chiediamo ai bambini non solo di travestirsi da Santi, ma di conoscere davvero la vita e le virtù del Santo che andranno a impersonare. Così coinvolgiamo non solo i più piccoli, ma anche le loro famiglie”.

“Non è assolutamente nostra intenzione fare una guerra ad Halloween. Ma vorremmo che i nostri bambini, già tanto bersagliati da notizie che vanno a braccetto con guerre e horror, potessero invece riscoprire la bellezza della gioia, la bellezza di vivere la vita così come ci è stata donata. E chi meglio di Gesù e dei Santi può indicarci la strada?”.

E poi conclude con un invito rivolto ai più grandi: “Riscopriamo il vero senso di Halloween, che significa letteralmente Vigilia di Tutti i Santi. Non nascondiamoci dietro pseudo-feste che hanno poco a che fare con le nostre tradizioni e i nostri valori”.