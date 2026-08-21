Torella dei Lombardi, la Misericordia compie 25 anni e festeggia insieme alla comunità

TORRELLA DEI LOMBARDI- Un quarto di secolo al fianco della comunità. Il traguardo che si appresta a raggiungere la Misericordia di Torella dei Lombardi, che il prossimo 29 agosto festeggerà i suoi primi 25 anni con un evento pubblico, aperto alla comunità che in tutti questi anni, come ha sottolineato Felice Faija, governatore della misericordia di Torella dei Lombardi, non gli ha mai fatto mancare sostegno. Il programma dell’iniziativa organizzata in Piazza San Giovanni e Paolo prevede uno spazio per i piu’ piccoli e una chiusura alle 24 con una torta celebrativa e uno spettacolo pirotecnico. “Venticinque anni non è solo un traguardo- ha spiegato Faija ma è anche una spinta per fare sempre di più nelle nostre comunità”. Il messaggio della serata infatti e’ “Insieme da venticinque, insieme per il futuro”. Per questo, il Governatore della Misericordia ribadisce: “vi invitiamo a passare questa giornata indimenticabile con noi. Sabato 29 agosto alle ore 18:00 inizierà la nostra manifestazione con il rito della vestizione a seguire l’apertura di stand e l’esibizione del gruppo musicale, amici di balera che ci intratterrà nel corso della serata. Vi aspettiamo numerosi per passare un momento di spensieratezza e di gioia la crescita della nostra associazione dipende anche dalla nostra comunità che ci sta sostenendo e ci sta seguendo anche in quello che stiamo facendo, soprattutto il progetto taxi sociale, nostro fiore all’occhiello vi aspettiamo numerosissimi”.