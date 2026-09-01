Test Match per l’Halley Campania Avellino Basket: stasera derby a Scafati

Terzo scrimmage di preseason per l’Halley Campania Avellino Basket, a distanza di due giorni dall’impegno contro la Valtur Brindisi ad Ostuni, dove gli irpini hanno conquistato la Valtur Cup, la formazione di coach Gennaro Di Carlo è pronta per un nuovo appuntamento.

I biancoverdi alle 20.45 saranno ospiti al PalaMangano di Scafati della Longobardi Scafati Basket di coach Piero Bucchi e del presidente Nello Longobardi. Il test vedrà i biancoverdi sfidare una squadra di categoria superiore, Scafati infatti disputerà il campionato di LBA, dopo aver meritatamente vinto la scorsa stagione il torneo di A2.

Gara da ex per Marco Mollura, Mattia Palumbo e Lucas Fresno, che in carriera hanno avuto modo di indossare la canotta gialloblu. Lo staff tecnico irpino si aspetta di ricevere ulteriori segnali incoraggianti, dopo l’amichevole contro Brindisi.