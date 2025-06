Terza categoria, l’ASD Sant’Andrea vince il derby ai playoff: “Andiamo in seconda, ma non abbiamo ancora finito di sognare”

Uno dei derby probabilmente più sentiti in tutta la provincia irpina, quello tra le squadre dilettantistiche di Sant’Andrea e Conza della Campania, che – dalla stagione 2023/2024 – sono rientrate a pieno titolo nei gironi del Campionato FIGC di Terza Categoria Campana.

Un derby che si è disputato tre volte negli ultimi sei mesi: all’andata, il 9 febbraio, nel nuovo campo sportivo di Sant’Andrea, con la vittoria della formazione gialloblu; il 27 aprile, in un ritorno finito in pareggio; e domenica 8 giugno, una data destinata a diventare “storia” per i tifosi santandreani, che hanno strappato la vittoria in finale playoff al 117esimo minuto, con un “miracoloso” tiro di Stefano Paglialonga. Dall’altra parte, la sconfitta e l’amarezza della Polisportiva Conza, tra le candidate alla vittoria del campionato (il primato è andato all’A.C. Manocalzati) fin dalla prima gara della stagione.

“Abbiamo vinto – commentano dall’ASD Sant’Andrea – ed è difficile trovare le parole giuste per raccontare cosa abbiamo vissuto perché non si tratta soltanto di un risultato sportivo. Questa vittoria è di tutti, ed è il premio per chi ha sempre creduto che anche nei campi di provincia si possono vivere emozioni vere, autentiche, irripetibili. Ora andiamo in seconda categoria, ma non abbiamo ancora finito di sognare”.

I ringraziamenti, poi, a tutto lo staff, ai tifosi che hanno illuminato di torce e colori (biancoblu, ovviamente) il piccolo paese dell’alta Irpinia, in lunghissimi festeggiamenti che si preannunciano non ancora conclusi. E le congratulazioni, anche, da parte di tante altre squadre: la Polisportiva Terminio Academy (risultata vincitrice del campionato lo scorso anno), la stessa Manocalzati, l’A.C. Nusco, il Montella FA (battuto in semifinale playoff), l’ASD Sant’Angelo all’Esca e l’USD Pescopagano, squadra lucana, di confine, e “gemellata” con Sant’Andrea nella realizzazione di una scuola calcio e di tante attività per bambini e bambine.