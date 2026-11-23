A 46 anni dal terremoto del 23 novembre 1980, le istituzioni nazionali rendono omaggio alle vittime del sisma che devastò l’Irpinia, la Basilicata e vaste aree del Mezzogiorno. Una tragedia che ha segnato profondamente la storia del Paese, lasciando migliaia di vittime, comunità distrutte e una ferita che continua a vivere nella memoria collettiva.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricordato il dramma di quella sera, sottolineando la forza delle popolazioni che seppero affrontare le conseguenze del terremoto senza perdere il legame con la propria terra.

«Il 23 novembre 1980, il devastante terremoto dell’Irpinia e della Basilicata colpì profondamente il Mezzogiorno, lasciando dietro di sé una ferita profonda, migliaia di vittime e intere comunità segnate da una tragedia che non verrà mai dimenticata. Oggi, in occasione del 46º anniversario, rinnoviamo il nostro commosso ricordo e rendiamo omaggio alla straordinaria dignità, alla forza e alla tenacia delle popolazioni colpite, che seppero affrontare il dolore e le difficoltà, ricostruendo case, paesi e comunità senza mai perdere il legame con le proprie radici», ha dichiarato La Russa.

Un messaggio di memoria e riconoscenza che si unisce a quello del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, irpino, che ha rivolto il suo pensiero alle vittime, alle famiglie, ai sopravvissuti e a quanti furono costretti a ricominciare dopo aver perso tutto in pochi istanti.

«Il terremoto del 23 novembre 1980 ha cambiato per sempre il volto dell’Irpinia e di tante comunità del Mezzogiorno. A distanza di quarantasei anni, il mio primo pensiero va alle migliaia di persone che, in quel tragico giorno, persero la vita sotto le macerie. Alle loro famiglie, ai sopravvissuti, a quanti hanno visto spazzata via in pochi istanti la propria casa, rinnovo oggi la mia profonda e sincera vicinanza», ha affermato il titolare del Viminale.

Piantedosi ha ricordato il lungo e faticoso percorso affrontato dalle comunità per rialzarsi, ricostruire e riscrivere il futuro, evidenziando anche la straordinaria mobilitazione che accompagnò le prime ore dell’emergenza. Un momento in cui l’Italia seppe esprimere solidarietà e vicinanza attraverso l’impegno di soccorritori, volontari e operatori arrivati da ogni parte del Paese.

«In quelle ore drammatiche l’Italia fece conoscere il suo volto più nobile. Soccorritori accorsi da ogni parte scavarono anche a mani nude, offrirono un tetto a chi l’aveva perduto, diedero conforto a chi non aveva più nulla», ha sottolineato il ministro, rivolgendo un ringraziamento ai Vigili del fuoco, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, ai medici e ai tantissimi volontari che fin dalle prime ore prestarono aiuto alla popolazione.

Il ricordo si intreccia così con il riconoscimento della capacità dell’Irpinia di reagire, di ritrovare una strada dopo la devastazione e di affrontare una ricostruzione che ha richiesto sacrifici, determinazione e un forte senso di appartenenza.

«Grazie all’aiuto di tutti nei mesi e negli anni che seguirono questa terra dimostrò di saper reagire, di avere la forza per andare avanti con dignità, tenacia e un profondo senso di appartenenza», ha aggiunto Piantedosi.

E nel passaggio conclusivo, il ministro ha voluto riportare il ricordo alla propria terra, sottolineando come accanto al dolore e alla sofferenza restino anche il coraggio e l’orgoglio di un popolo che non si è arreso.

A 46 anni da quella notte, il terremoto continua a rappresentare una memoria viva per l’Irpinia e per l’intero Paese. Un anniversario che non è soltanto commemorazione, ma occasione per ricordare le vittime, rendere omaggio a chi prestò soccorso e riconoscere la forza di comunità che, dalle macerie, seppero ricostruire il proprio futuro.