AVELLINO- “Gli Appuntati degli Agenti di Custodia Gennaro Bartolo, Lorenzo Famiglietti e Remo Forgetta, persero la vita mentre erano in servizio nella Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi durante il violento terremoto dell’Irpinia del 1980”. E’ il ricordo che la Polizia Penitenziaria ha voluto dedicare nel giorno in cui si commemora il quarantaseiesimo anniversario del terremoto del 1980 i suoi agenti caduti in servizio. “Non abbandonarono mai il loro dovere, neppure mentre la terra tremava e tutto crollava intorno. A loro è intitolato l’Istituto penitenziario di Sant’Angelo dei Lombardi”