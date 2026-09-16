Terapia per un tumore che non aveva, muore una donna: condannato finto medico

MIRABELLA ECLANO– “Lo dovevo all’anziana madre vestita di nero, che ha dovuto subire il dolore innaturale di sopravvivere alla propria figlia; una madre che è stata sempre presente in aula con me, con addosso e nel cuore il colore del dolore. E lo dovevo ai due teneri figli di una giovane madre deceduta troppo presto”. Sono state le prime parole dell’avvocato Cinzia Capone, il legale di parte civile che per quattro anni , venti udienze ha condotto una battaglia legale per far emergere la verità sulla morte di Angela Russo, la donna di 54 anni deceduta a causa delle cure di un finto medico, che gli aveva diagnosticato un tumore che in realtà, come emerso dell’istruttoriadibattimentale non aveva. Come riportato lunedì sera da Ottopagine Benevento, la Corte di Assise di Benevento ha condannato A.G., difeso dall’avvocato Carlo Taormina, alla pena di 11 anni e 10 mesi di reclusione (unificati i reati con il vincolo della continuazione). Per l’imputato è scattata anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’interdizione legale per tutta la durata dell’espiazione della pena e la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva di 10.000,00€ per ogni parte civile costituita, il risarcimento dei danni in sede civile e il pagamento delle spese processuali. L’ accusa di omicidio preterintenzionale dopo le indagini coordinate dalla Procura di Benevento e condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Mirabella Eclano. A.G. aveva convinto Angela di essere affetta da un tumore al seno. “Ti guarisco io”, le aveva scritto. Alla donna il falso medico aveva somministrato autoemotrasfusioni ozonizzate, terapie endovenose infiltranti, invasive rivelatesi letali. Il sedicente medico aveva, in realtà, il solo titolo di massaggiatore capo bagnino. L’ avvocato Capone ha commentato cosi la decisione, dopo la lettura del dispositivo : “Ci ho creduto, ho riposto in questo processo quasi tutte le mie energie: notti insonni e attacchi di mal di pancia per costruire e dimostrare la strategia più giusta” ha dichiarato la penalista, che non nasconde le lacrime per l’emozione. “Oggi abbiamo raggiunto la verità! Giustizia è fatta davvero!”. Una sentenza di primo grado che non potrà restituire Angela ai suoi affetti, ma che traccia un confine netto tra l’impunità e la giustizia, restituendo dignità ad una giovane vita tranciata in modo violento ed ingiusto”. L’avvocato Capone ha anche voluto ringraziare pubblicamente per il loro lavoro e le indagini i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Mirabella Eclano.