Tentato omicidio a Parco “De Mita” di Benevento: Pagnozzi resta in carcere

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- Resta in carcere Valerio Pagnozzi, il pregiudicato 22enne di Benevento e originario di San Martino Valle Caudina, accusato del tentato omicidio di un 27enne pregiudicato di Benevento. Il Gip presso il Tribunale di Benevento, accogliendo la tesi della difesa del ventiduenne, quella sostenuta dagli avvocati Vittorio e Giuseppe Vittorio Fucci in merito alla mancanza del pericolo di fuga e dei presupposti per ritenere sussistenti gli elementi a sostegno del decreto di fermo, non ha convalidato il provvedimento eseguito poco dopo la scarcerazione per un vizio di forma di Pagnozzi, ma ha applicato la misura cautelare. La mancata convalida ottenuta dai suoi difensori, gli avvocati Vittorio Luigi Fucci e Giuseppe Vittorio Fucci non e’ bastata a determinare la scarcerazione, essendo intervenuta la misura cautelare . Tutto segue alla scarcerazione disposta dal Tribunale del Riesame di Napoli che, accogliendo l’eccezione procedurale dei difensori, lo aveva scarcerato rimettendolo in totale libertà. Successivamente alla scarcerazione, la Procura di Benevento aveva emesso un decreto di fermo.

Le accuse si fondano su dichiarazioni di testimoni, intercettazioni e accertamenti tecnici della Procura. In particolare l’accusa sostiene che il Pagnozzi il 27 agosto 2026 in Benevento, precisamente in Piazza De Mita presso il locale “Wikka Party”, avrebbe estratto la pistola e avrebbe colpito più volte un 27enne pregiudicato di Benevento al fine di ucciderlo. Il giovane ferito si era salvato rifugiandosi dietro un bancone, successivamente fu trasportato in ospedale e operato. Dopo i colpi ci fu il fuggi fuggi dei tanti giovani presenti.Il gestore del locale, evidentemente per la paura dell’accaduto ha accusato un malore, necessario anche per lui l’intervento dei sanitari del 118. Ora la vicenda tornerà al Tribuanle del Riesame di Napoli che dovra” nuovamente esprimersi sull’ordinanza di custodia cautelare, in questa complessa vicenda che ha visto più arresti e scarcerazioni del Pagnozzi.