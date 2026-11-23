AVELLINO- Dopo l’iscrizione di due nuovi indagati da parte della Procura di Avellino , i magistrati dispongono un nuovo accertamento nell’ambito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Avellino sul brutale raid contro l’architetto Nello Malinconico, avvenuto nel parcheggio del supermercato DO.DE.CA il due aprile, per cui c’era stata una nuova svolta nei giorni scorsi. Si tratta degli esami che partiranno il prossimo tre dicembre presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per la Campania e il Molise, dove saranno confrontate le tracce di DNA presenti nella vettura che sarebbe stata usata nel raid con quello degli indagati, che erano stati sottoposti al prelievo di un campione di DNA. Oltre ai due nuovi indagati anche Antonio Naccarelli e Andrea Quatrano, difesi dagli avvocati Antonio Iannaccone e Rolando Iorio il primo e Fabio Tulimiero il secondo. I due nuovi sospettati, assistiti dagli avvocati Ferdinando Di Meo e Marino Capone, erano comparsi anche davanti al pm che coordina le indagini, il sostituto Giovanni Sodano, che aveva firmato un invito a rendere interrogatorio nei loro confronti. Le indagini sul brutale raid hanno avuto un notevole impulso grazie alle dichiarazioni raccolte dagli agenti della Squadra Mobile, dalla ricostruzione del percorso della vettura a noleggio individuata dagli agenti di Via Palatucci con la ricostruzione del percorso del GPS e dal tracciamento dei tabulati telefonici e delle celle agganciate dai telefoni che nella prima fase delle indagini erano stati sequestrati per eseguire una copia Forense, ricollegabili a quello in uso nel periodo compreso tra marzo e aprile scorso. A questo si aggiungeva anche un’intercettazione captata a giugno dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino, nella quale si commentava la perquisizione eseguita dalla stessa polizia giudiziaria nei confronti degli indagati, infine un controllo in cui entrambi gli indagati erano insieme a bordo della vettura in uso ad uno di loro. Tutti elementi che dalle indagini della Mobile, coordinate dal pm Giovanni Sodano, avevano portato alla richiesta di misura cautelare accolta dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio. Aerre