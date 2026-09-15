Tensione nel carcere di Avellino: detenuti si ribellano nella Sezione Comuni

Ancora una serata di forte tensione all’interno della Casa Circondariale di Avellino. Nella Sezione Comuni, poco prima della mezzanotte, si è verificato un grave episodio che ha visto alcuni detenuti protagonisti di un mancato rientro al piano detentivo, con una situazione che ha rischiato di degenerare.

Secondo quanto riferito alla UILFP Polizia Penitenziaria, i detenuti sarebbero rientrati nelle celle solo poco prima della mezzanotte, dopo aver tentato persino di abbattere lo sbarramento utilizzando il carrello del vitto. Alla base della protesta, secondo le prime informazioni raccolte, ci sarebbe la lamentata mancanza di acqua calda.

A evitare conseguenze ben più gravi è stato il tempestivo intervento della Sorveglianza Generale, unitamente a quello dei pochi agenti presenti in servizio, che hanno affrontato la situazione con professionalità, prontezza e sangue freddo, riuscendo a riportare la calma.

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Fabio Ciampi, delegato UILFP Polizia Penitenziaria, ha descritto gli attimi di forte tensione vissuti dal personale: “I colleghi hanno vissuto momenti di alta tensione. Ancora una volta, nonostante una situazione operativa estremamente difficile e la carenza di personale, gli agenti hanno dimostrato grande professionalità, riuscendo tempestivamente a evitare che la situazione potesse degenerare”.

Ciampi ha evidenziato inoltre un aspetto critico: alcuni dei detenuti coinvolti in comportamenti ritenuti poco consoni all’interno dei reparti detentivi continuerebbero a non essere allontanati dalla struttura penitenziaria, con il rischio di alimentare ulteriormente tensioni e criticità.

Sulla vicenda è intervenuto duramente anche Raffaele Troise, responsabile UILFP Polizia Penitenziaria, che ha parlato di una situazione ormai arrivata al limite: “Il sovraffollamento ha ormai raggiunto livelli insopportabili e il personale di Polizia Penitenziaria è costretto quotidianamente a lavorare in condizioni sempre più difficili. Quello che è accaduto dimostra ancora una volta quanto sia delicato il contesto nel quale operano i nostri colleghi”.

Troise ha aggiunto: “Non possiamo continuare a chiedere agli agenti di fronteggiare ogni situazione mettendo in campo professionalità e senso del dovere, senza intervenire sulle cause che generano continuamente tensioni. Quando un detenuto si rende protagonista di comportamenti gravi e destabilizzanti, l’Amministrazione deve assumersi la responsabilità di adottare provvedimenti adeguati, compreso l’allontanamento dalla struttura penitenziaria quando ne ricorrano i presupposti”.

Il responsabile ha rivolto infine un elogio pubblico agli agenti intervenuti: “Alla Sorveglianza Generale e a tutti i colleghi che erano in servizio va il nostro plauso e il nostro più sincero ringraziamento. Ancora una volta hanno dimostrato cosa significa essere Polizia Penitenziaria: professionalità, coraggio e capacità di gestire situazioni estremamente delicate anche quando le condizioni operative sono tutt’altro che favorevoli”.