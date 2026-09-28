Tecno Art, ad Avellino l’arte incontra la tecnologia in Piazza Kennedy

AVELLINO – È stata una Piazza Kennedy insolitamente viva, ieri 27 settembre 2026, per la prima edizione di TECNO ART – L’Arte incontra la Tecnologia, l’evento con il patrocinio del Comune di Avellino e dell’Associazione Insieme Per Avellino e l’Irpinia.

Un pomeriggio intero, dalle 15:00 fino a sera, dove la tecnologia è stata smontata, riciclata e rimessa in circolo come materia artistica.

Ad aprire i lavori, dopo i saluti istituzionali della Vice Sindaca di Avellino Anna D’Aliasi e del Presidente dell’Associazione Insieme Per Avellino e l’Irpinia Pasquale Luca Nacca, il talk introduttivo con il consulente informatico Marco Famiglietti, la stilista upcycling Sarah Limone (22designer) e la docente di Storia dell’Arte Emanuela Conforti.

Poi, spazio alla pratica. Due i workshop che hanno attirato più curiosità:

Il primo, alle 15:30, “Forme e colori sui capi, Tecnologia, Creatività, Fusione dei materiali”, guidato da Sarah Limone, dove i partecipanti hanno trasformato componenti di vecchi PC in elementi artistici applicati su tessuti.

Il secondo, alle 16:30, a cura della musicista e liutaia Mayumi Ueda, una dimostrazione e realizzazione dal vivo di strumenti musicali costruiti interamente con legno riciclato. È stata la stessa Ueda a curare l’intero sottofondo musicale della giornata, rendendo la musica parte integrante dell’esperienza.

Alle 17:30 il cuore dell’evento: la Mostra Pittorica di Artisti Locali, a cura di Emanuela Conforti, dove l’Arte in tutte le sue forme ha incontrato la tecnologia”.

In esposizione le opere di De Leucio Ines, De Luca Alessandra, Grasso Carmine, Maffeo Gaetano, Matarazzo Vincenzo, Russo Gerardo e Talamo Rosalia. In conclusione, la performance di Body Art di Vivian Belmonte con la modella Martina Spinapolice e il violoncellista Pasquale Termini.

Alle 19:00 è seguita la presentazione dei lavori realizzati durante i workshop. Ogni partecipante ha potuto mostrare la propria creazione raccontando brevemente al pubblico l’esperienza e i materiali utilizzati.

“Un’idea semplice ma potente: unire persone, idee e materiali in un’unica grande narrazione artistica e culturale, spiegano gli organizzatori.

Un format che ha funzionato, sostenuto anche dagli sponsor locali: MFSERVICES di Via Piave, lo Studio Medico dei Dottori Tirone, l’Officina D’Agostino e la tipografia IO STAMPO business services.

TECNO ART lascia Piazza Kennedy con una promessa: tornare. E con una certezza: ad Avellino c’è voglia di un’arte che inclusiva, empatica e sostenibile allo stesso tempo.