Teatro Gesualdo tutto esaurito per “la traviata”: grande riscontro per la produzione del Cimarosa

AVELLINO, 26 OTTOBRE 2026 – Una sala gremita in ogni ordine di posto ha accolto ieri sera, al Teatro Comunale «Carlo Gesualdo» di Avellino, la messa in scena de La Traviata di Giuseppe Verdi, prodotta interamente da il Cimarosa. I 1.200 posti della struttura non sono bastati a contenere la massiccia affluenza di pubblico giunto dal capoluogo, dall’intera provincia e dalle zone limitrofe, lasciando diverse persone all’esterno per il raggiungimento del limite massimo di capienza.

Nel corso dell’esecuzione, la rappresentazione è stata scandita da ripetuti applausi a scena aperta con cui il pubblico ha sottolineato i momenti solisti e d’insieme. Al calare del sipario, la serata si è conclusa con un lungo e prolungato applauso tributato dall’intera platea a tutti gli interpreti, all’orchestra, al coro e al team produttivo saliti sul palcoscenico.

La produzione, realizzata nell’ambito delle celebrazioni per il quarantennale della sede de il Cimarosa, ha visto l’Orchestra e il Coro dell’istituzione diretti dal M° Carlo Goldstein, con il M° Luciano Branno alla guida della compagine corale e i ruoli solistici affidati al cast vocale formato dagli allievi de il Cimarosa. La regia e lo spazio scenico sono stati ideati da Giuseppe Sollazzo, gli elementi scenici e le maschere da Gennaro Vallifuoco, i costumi da Maddalena Marciano e i movimenti coreografici da Simona Barattolo.

Il risultato ottenuto esprime la profonda soddisfazione e la commozione del Presidente Giuliana Franciosa e del Direttore Maria Gabriella Della Sala. Per il Direttore Della Sala, questo successo rappresenta il momento conclusivo del proprio mandato, caratterizzato dall’avvio ex novo della produzione dell’opera lirica all’interno de il Cimarosa e dal suo approdo sul palcoscenico del principale teatro cittadino, segnando una tappa fondamentale nella storia dell’istituzione.