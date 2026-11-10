Tavolo permanente sull’ambiente, la vicesindaca Anna D’Aliasi (M5S) lancia la sfida: “Un documento unitario per la Regione”

Si è tenuta questa mattina in sala consiliare l’ouverture del Tavolo tecnico permanente voluto dal Comune di Avellino per analizzare i dati sull’incidenza tumorale. Alla convocazione hanno risposto in molti: amministratori provinciali, rappresentanti dell’Asl, dell’Aorn Moscati e dell’Istituto Pascale, oltre alle associazioni ambientaliste e scientifiche. L’obiettivo è superare la frammentarietà e affrontare un tema ineluttabile come la salute pubblica, partendo dal recente rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità e costruendo un modello di monitoraggio condiviso.

Dal tavolo è emerso un coro unanime: bisogna passare dalle parole ai fatti. Franco Mazza, presidente di Salviamo la Valle del Sabato, ha sottolineato come non bastino i proclami. Per le zone critiche come la Valle del Sabato e Solofra servono screening immediati e interventi strutturali sulla depurazione. Il dato che colloca Avellino in linea con la media regionale non è certo una panacea per tranquillizzare la popolazione, anzi, impone di estendere lo studio epidemiologico a tutto il territorio provinciale per comprendere il reale impatto sulla salute dei cittadini.

A imprimere un’accelerata a questo percorso è la vicesindaca con delega all’Ambiente, Anna D’Aliasi del Movimento 5 Stelle. Il suo messaggio è tranchant: la sfida è arrivare in Regione con un documento unitario, frutto delle proposte di tutti i Comuni. Si tratta di un primo incontro interlocutorio, un prodromo di quelli che saranno i prossimi appuntamenti in cui si entrerà nel merito delle azioni concrete, definendo il calendario dei lavori e i referenti per ogni organismo.

L’auspicio è che la compartimentazione tra i vari enti lasci il posto a una sinergia reale. Solo un florilegio di azioni coordinate tra istituzioni, enti di controllo e società civile paga dividendi in termini di prevenzione e tutela. Il percorso appena avviato dovrà garantire un’informazione trasparente e accessibile, assicurando che la difesa del territorio non resti una mera boutade, ma diventi una prassi quotidiana e strutturale.